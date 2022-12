Ruben Amorim lançou nesta terça-feira o jogo do Sporting com o Rio Ave, para a Taça da Liga, e no dia em que Portugal defronta a Suíça, nos oitavos de final do Mundial, foi questionado sobre a atitude de Ronaldo no momento da substituição no jogo frente à Coreia do Sul.

O treinado dos leões, antigo internacional português e conhecedor do funcionamento de um balneário em grandes competições, não apontou o que Fernando Santos deve ou não fazer perante Ronaldo, mas deu a entender que não agiria diferente do que já fez no plantel do Sporting.

«Os grupos não variam assim tanto e isso são casos que acontecem em todas as equipas. Cada treinador tem a sua forma de resolver e não vou estar a dizer o que é certo ou errado. Eu tenho pouco tempo de treinador e sabem como eu resolvo as coisas. Há outros treinadores que têm outra maneira», disse o técnico que, por exemplo afastou Slimani do grupo de trabalho dos leões na época passada.

«O mesmo treinador pode ter uma atitude num clube, depois vai para outro clube e a mesma atitude pode não correr da mesma forma. Depende de cada grupo, e tem de ser uma gestão do treinador», acrescentou.

Amorim lembrou ainda que a situação aconteceu no calor do jogo, mas diz que o foco da seleção e de todos os portugueses deve estar agora apenas centrado no jogo com a Suíça.

«É uma gestão normal. Os jogadores passam-se, dizem isto ou aquilo – não estou a dizer que aconteceu ou deixou de acontecer. O foco deve estar no jogo: temos de ganhar à Suíça e somos todos contra eles», finalizou.