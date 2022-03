Se a capacidade de impulsão de Cristiano Ronaldo é uma das suas principais características, o mesmo não se pode dizer de Cédric, pelo menos aos olhos do capitão da seleção nacional.

Num dos treinos de preparação para o play-off de acesso ao Mundial do Qatar, Ronaldo não ficou impressionado com o salto do lateral, que decidiu imitar em tom de brincadeira.

Ora veja o momento de diversão: