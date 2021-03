O futebolista português Rúben Dias afirmou, esta terça-feira, que Cristiano Ronaldo continua a ser um jogador «fundamental» para a seleção e é alguém que «acrescenta muito à equipa».

«Como já foi dito várias vezes, é um dos melhores do mundo, senão o número um. A equipa não se vale só do Cristiano, é do todo, temos outros jogadores que representam esse conjunto de jogadores de elite, muitos dos melhores do mundo e o sentido é conseguirmos integrar todos os grandes jogadores que temos e puxá-los para o sítio certo e para a equipa, porque a equipa é que vence jogos», afirmou o central do Manchester City, na conferência de antevisão ao Portugal-Azerbaijão, que marca o início da qualificação lusa para o Mundial 2022.

Por outro lado, Rúben Dias não quis alongar-se sobre críticas que tenham surgido em Itália a Ronaldo, após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões. Ainda assim, deu uma resposta curiosa quando questionado ainda sobre se Ronaldo poderia terminar a carreira… no Sporting.

«Por enquanto ainda sou jogador, não sou agente de jogadores. Não estaria nada mal se um dia fosse agente do Cristiano, mas por enquanto, como jogador que sou, tenho de limitar-me a comentar perguntar de jogadores e não a empresários e afins», disse Rúben Dias.

O Portugal-Azerbaijão joga-se em Turim, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. À mesma hora, também no grupo A, joga-se um Sérvia-República da Irlanda.