Está confirmado! Rúben Dias vai falhar o jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões e é também baixa confirmada para os jogos de Portugal na Liga das Nações.

A confirmação foi dada por Pep Guardiola após o jogo do Manchester City com o Bournemouth, que os citizens perderam por 2-1.

Assim, além de falhar o jogo com os leões na próxima terça-feira e a deslocação a Brighton no próximo fim de semana, Rúben Dias, que tem uma lesão muscular, falha também os compromissos da equipa das quinas com a Polónia e a Croácia.