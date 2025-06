Rúben Dias está convencido que o Sp. Braga vai ficar bem servido sob comando de Carlos Vicens, até há poucos dias adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, agora sucessor de Carlos Carvalhal na liderança técnica do clube minhoto.

«Acredito que sim [que possa ter sucesso], é uma excelente pessoa, percebe muito de futebol, desejo a maior das sortes, acredito que vai ser feliz, tenho muito carinho por ele», comentou o central à margem da conferência de imprensa da Seleção Nacional que se preparara para a Final Four da Liga das Nações.

Ainda em relação ao futebol português, o central, antigo capitão do Benfica, preferiu não comentar o facto de três jogadores do Benfica - Tiago Gouveia, António Silva e Tomás Araújo – terem assistido à final da Liga dos Campeões equipados com camisolas do paris Saint-Germain.

«Primeiro de tudo, esto aqui para falar da seleção. Em segundo, a vida privada de cada um a cada diz respeito. Não tenho nenhum comentário a fazer», limitou-se a referir.