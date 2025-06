Rúben Dias considera que Vitinha «tem todo o direito» em sonhar com a Bola de Ouro depois de uma temporada quase perfeita ao serviço do Paris Saint-Germain que teve como ponto mais alto a conquista da Liga dos Campeões, em Munique.

«Começo já pelo Vitinha. Fez uma época espetacular e tem todo o direito a pensar e sonhar com isso. Nem sei bem por onde mais ir. Foi extraordinário. Podiam ser muitos os elogios, mas acima de tudo, acho que, se não o tinha feito já antes, deu para perceber o tipo de jogador que é e a capacidade que tem. Fico muito feliz por ele. E pelos outros três também», começou por destacar o central do Manchester City, em conferência de imprensa da Seleção Nacional.

Uma época extraordinária, mas o talento de Vitinha, bem como João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, já lá estava.

«Já todos sabíamos bem o que ali estava. Às vezes tem a ver apenas com o momento, estar no sítio certo no momento certo, juntar títulos a essa capacidade inacreditável que os quatro têm. Agora parece que toda a gente fala deles como se fosse uma novidade, mas não são. São muito bons há muito tempo. Fico muito feliz por eles, por terem metido um carimbo nessa qualidade», acrescentou.

O PSG de Luis Enrique funcionou, basicamente, como um coletivo que pode vir a ser uma inspiração para o próximo desafio da Seleção Nacional na Final Four da Liga das Nações.

«Sem dúvida que o trabalho coletivo será sempre ponto de diferença, de geração para geração, de jogo apara jogo, de competição para competição. É uma conversa que temos a cada chamada, a cada nova competição, todos temos consciência do que é a nossa qualidade individual. Já referi por várias vezes que o mais importante vai ser a maneira que nós formos capazes de nos conseguirmos juntar em cada estágio, em cada nova competição e esta é uma nova oportunidade», comentou.

Tal como o FC Porto permitiu reforçar o coletivo da seleção no Euro2004, agora é a vez do PSG dar o seu contributo. «Falaste num excelente exemplo, o PSG. A maneira como eles se conseguiram juntar e puseram a equipa a funcionar. Acredito que é tudo sobre isso, podemos ter as melhores individualidades do mundo, mas temos de nos por a funcionar como um só para explorar todo o potencial que temos. É com base nisso, com esse intenção e ambição, que nós pretendemos conseguir», destacou ainda.