Declarações do futebolista português Rúben Neves, à RTP3, após a vitória por 4-0 ante a Suíça, em jogo da segunda jornada do grupo A2 da Liga das Nações:

«Demorámos um pouco a ajustar à pressão da Suíça, talvez não esperássemos uma pressão tão alta da equipa da Suíça nos primeiros minutos, mas esse golo anulado [ndr: à Suíça] foi o clique para nos impormos e acho que, a partir daí, controlámos perfeitamente o jogo. Marcámos muitos golos, criámos muitas oportunidades, jogámos bom futebol. Há sempre coisas a melhorar, é nisso que nos vamos focar, mas acho que foi uma excelente exibição.»

«Nós tentamos ir sempre preparados ao máximo para o jogo, a equipa técnica dá-nos as informações necessárias para chegarmos preparados, mas por vezes as equipas alteram também e temos de ser nós, dentro do campo, a ajustar-nos. A pressão inicial da Suíça pode ter causado um pouco de nervosismo nos primeiros cinco minutos. Depois, é uma questão de confiança, marcámos a seguir e isso deu-nos confiança para continuarmos a controlar o jogo, que era o que queríamos desde início.»

[Parceria com William e Bruno Fernandes no meio-campo:] «Qualquer jogador iria fazer esse trabalho, estamos todos a 100 por cento para dar o contributo à seleção. O jogo correu bem connosco, mas teria corrido bem com outros.»

[Desgaste:] «É a nossa vida, temos de preparar-nos ao máximo. Agora é focar na recuperação.»