Rúben Neves, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview à RTP 3, após a derrota por 2-0 em Liubliana, diante da Eslovénia, num jogo de preparação:

«[Uma exibição cinzenta] Não conseguimos o objetivo, que era a vitória. A Eslovénia foi uma equipa muito organizada. Na primeira parte tivemos muita bola, mas com dificuldades em encontrar os espaços, na segunda parte estivemos melhor com bola, mas sofremos dois golos em duas transições. É um jogo de preparação, preferimos perder este jogo do que jogos do Europeu. É para isto que estes jogos também servem, vamos identificar os erros e trabalhar neles.»

«[É uma chamada de atenção?] Não, estamos preparados para tudo. O futebol não é só ganhar, por muito que chegássemos aqui só com vitórias, sabíamos que este dia poderia chegar. Tentámos tardar o máximo possível, mas foi antes do Europeu e é bom para identificar os erros. Temos algum tempo para trabalhar antes do euro e é o nosso foco.»

«[Afeta a confiança?] Claro que não. Sabemos da nossa qualidade, todos podemos ter dias maus, não só nós, mas todos nas suas profissões. Vamos ver a nossa reação que é o mais importante. Vamos terminar a época nos clubes e, quem vier ao Euro, vai dar uma excelente resposta.»

«[Afeta as expectativas para o Euro?] Claro que não. Não podemos passar de bestiais a bestas num jogo de preparação. Queremos sempre ganhar, mas não é por perdermos um jogo que somos os piores do mundo. Sabemos da nossa qualidade e que podemos fazer melhor.»