O médio Rúben Neves apareceu sem limitações no treino deste sábado da seleção de Portugal, no Algarve, na preparação para a receção ao Luxemburgo e um dia depois da vitória na Eslováquia (0-1), no apuramento para o Euro 2024.

Os titulares em Bratislava ficaram no ginásio e, de acordo com a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a equipa orientada por Roberto Martínez cumpriu uma sessão de trabalho na Quinta do Lago, com todos os 24 jogadores a estarem disponíveis e sem limitações.

Recorde-se que Rúben Neves falhou o embate da quinta jornada do Grupo J devido a lesão.

O capitão Cristiano Ronaldo, castigado, é baixa para a receção ao Luxemburgo e, para o onze inicial, tem porta aberta Gonçalo Ramos, como referiu Martínez após a vitória na capital eslovaca.

No domingo, a seleção nacional treina no Estádio Algarve, às 17h30, com os primeiros 15 abertos à comunicação social. Antes, às 16h45, o selecionador Roberto Martinez e um jogador fazem a antevisão o duelo com o Luxemburgo, em conferência de imprensa.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, com arbitragem do inglês John Brooks.