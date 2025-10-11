Seleção
VÍDEO: o golo de Rúben Neves que decidiu e a dedicatória a Diogo Jota
Médio estreou-se a marcar pela Seleção A e valeu a vitória ante a Irlanda
Um golo de Rúben Neves, no primeiro minuto de compensação, deu a vitória a Portugal ante a República da Irlanda, em Alvalade, este sábado, em jogo da terceira jornada da qualificação europeia para o Mundial 2026.
Rúben Neves cabeceou para o fundo da baliza, após cruzamento de Francisco Trincão, do lado direito do ataque, estreando-se a marcar pela Seleção A.
O médio, com a camisola 21 de Diogo Jota, não esqueceu o amigo e ex-colega nos festejos, mostrando a tatuagem que tem na perna e apontando os braços para o céu, beijando por alguns segundos o número 21 na frente da camisola.
