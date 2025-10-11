Um golo de Rúben Neves, no primeiro minuto de compensação, deu a vitória a Portugal ante a República da Irlanda, em Alvalade, este sábado, em jogo da terceira jornada da qualificação europeia para o Mundial 2026.

Rúben Neves cabeceou para o fundo da baliza, após cruzamento de Francisco Trincão, do lado direito do ataque, estreando-se a marcar pela Seleção A.

O médio, com a camisola 21 de Diogo Jota, não esqueceu o amigo e ex-colega nos festejos, mostrando a tatuagem que tem na perna e apontando os braços para o céu, beijando por alguns segundos o número 21 na frente da camisola.

