Portugal perdeu esta sexta-feira com Espanha, por 7-4, num jogo de lendas dos dois países, no Pavilhão João Rocha, que marcou as comemorações do centenário da seleção nacional lusa.

Os golos de Portugal, que foi comandado por Toni, foram apontados por Rui Costa e Pauleta. O atual presidente do Benfica fez um dos golos e o ex-avançado anotou um hat-trick.

Já por Espanha, um dos golos foi da autoria do ex-Benfica Marchena, sendo que David Villa e Mendieta e Luís García bisaram.