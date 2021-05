O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, em visita oficial à Eslovénia, vai assistir esta segunda-feira ao encontro entre as seleções de sub-21 de Portugal e Itália, relativo aos quartos de final do Europeu da categoria, no Estádio Stozice, em Ljubljana.

O jogo, marcado para as 20h00 de Portugal, coincide com o segundo de três dias de visita oficial do Presidente da República à Eslovénia. Inicialmente prevista para 2020, a visita foi adiada para este ano devido à pandemia de covid-19, tendo como principais temas a relação entre os dois países e a presidência do Conselho da União Europeia (UE), na qual a Eslovénia sucederá a Portugal em julho.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa no desafio entre Portugal e Itália encerrará um dia com passagens por locais no centro e nos arredores de Ljubljana e encontros com Borut Pahor e Janez Jansa, chefe de Estado e primeiro-ministro locais, respetivamente.

Na tribuna presencial do Estádio Stozice estará também o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que se juntou no domingo ao estágio da equipa, após ter presenciado dois dos três jogos da primeira fase, entre 24 a 31 de março.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália defrontará nas meias-finais Espanha ou Croácia, na quinta-feira (17h00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor.