Rui Patrício acabou a carreira aos 37 anos, como o Maisfutebol já tinha anunciado, mas agora o antigo guarda-redes vai ser alvo de uma homenagem de despedida, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, marcada para o meio-dia da próxima sexta-feira, para a Cidade do Futebol.

Um guarda-redes que defendeu a baliza de Portugal ao longo de mais de uma década e que teve como ponto mais alto a conquista do Euro 2016, bem como na conquista da primeira Liga das Nações, em 2019.

Estreou-se nas grandes competições ainda em 2008, mas fez apenas o seu primeiro jogo oficial em novembro de 2010, num duelo frente à Espanha. Depois agarrou o lugar até março de 2024, até ao seu jogo de despedida, frente à Suécia, num período em que não falhou um único jogo de qualificação para Europeus e Mundiais.

Com um total de 108 jogos pela Seleção Nacional A, é o guarda-redes mais internacional de sempre e integra o restrito grupo de portugueses que ultrapassaram a marca redonda das 100 internacionalizações.

A nível de clubes, Rui Patrício começou a formação no Leiria e Marrazes e terminou-a no Sporting, onde se estreou como sénior em 2006/07, com apenas 19 anos.

Depois fez doze temporadas no Sporting, até ao ataque a Alcochete, na temporada de 2017/18, acabando por assinar pelo Wolverhampton onde acumulou três temporadas.

Depois fez mais três épocas na Roma, com José Mourinho, tendo ainda representado a Atlanta e o Al Ain, na última temporada, tendo defendido a baliza do clube dos Emirados no Mundial de Clubes.