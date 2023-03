Selecionador de Portugal entre 2002 e 2008, Luiz Felipe Scolari aprovou a escolha de Roberto Martínez para a sucessão de Fernando Santos à frente da equipa das quinas.

«Se nós, na seleção brasileira, podemos ter um selecionador estrangeiro, não vejo o porquê dessa diferença entre ser um treinador A ou B. Apenas quero que dizer em termos de selecionadores que todos os países têm bons treinadores. Portugal tem seis treinadores no Brasil, mas temos de saber o que queremos como dirigentes, em Portugal ou no Brasil, para escolher. E depois de escolher, então é ir até ao fim. E tomara que o Roberto vá muito bem. Tem conhecimento do mercado, de todos os jogadores, vive o ambiente, é espanhol, ali ao lado, e tomara que vá bem. Espero que dê tudo certo. Não é a nacionalidade que faz o treinador e sim a capacidade», disse o treinador brasileiro em declarações ao Canal 11.

Scolari disse que Roberto Martínez já deu provas de que é uma aposta segura da Federação Portuguesa de Futebol. «O trabalho dele à frente da Bélgica foi muito bom. Se a Federação o escolheu, foi porque passou nalgum crivo dentro daqueles técnicos que a Federação poderia colocar. Escolheu o Roberto e tomara que faça um trabalho muito bom», desejou.