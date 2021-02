Cruel!



Portugal perdeu na Finlândia por 1-0 com um golo nos últimos segundos da partida da fase de qualificação para o Euro 2022.



Doloroso tal como havia acontecido em Portugal.



Apesar da escassez de oportunidades no primeiro tempo, a seleção nacional foi ligeiramente superior e criou a melhor situação para marcar. Cláudia Neto lançou Diana Silva, mas esta atirou ao lado já dentro da área.



A etapa complementar foi distinta. Portugal passou por momentos de dificuldades e Patrícia Morais foi adiando o golo finlandês. A guarda-redes assinou um par de intervenções extraordinárias tanto a remates de Kuikka como de Oling.



É verdade que a equipa de Francisco Neto perdeu a capacidade de chegar com perigo à baliza contrária. Ainda assim, Portugal esteve perto de marcar num cabeceamento de Diana Silva.



Quando o jogo parecia encaminhar-se para um nulo, que adiaria tudo para a última jornada, apareceu Linda Sallstrom. Portugal perdeu a bola à entrada da área e Summanen colocou a bola nos pés da jogadora do Paris FC. Depois de driblar uma adversária, Sallstrom fez a bola passar por cima de Patrícia Morais e deu o apuramento direto à Finlândia.



Portugal parte para o jogo com a Escócia a depender apenas de si. Os três melhores segundos classificados garantem o apuramento direto.



O golo que resolveu o encontro: