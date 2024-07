A defesa direito Nelly Rodrigues foi, este domingo, chamada à seleção portuguesa feminina, para substituir a lesionada Lúcia Alves, dada como inapta pela Unidade de Saúde e performance da Federação Portuguesa de futebol (FPF).

«O selecionador nacional Francisco Neto convocou, este domingo, Nelly Rodrigues para integrar o estágio da seleção feminina, de modo a render Lúcia Alves, considerada não apta pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, e, por isso, dispensada dos trabalhos com vista aos jogos com Bósnia e Herzegovina e com Malta, do Grupo 3 de qualificação para o Europeu 2025», referiu a FPF.

Nelly Rodrigues, de 21 anos tem uma internacionalização A, num particular disputado a 21 de fevereiro, com a Chéquia: entrou aos 78 minutos, num jogo que Portugal venceu por 3-1.

A jovem jogadora que representou o Nantes em 2023/24 junta-se assim ao estágio da seleção, que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal visita a Bósnia Herzegovina, na sexta-feira, às 18 horas (horas em Portugal Continental) e recebe Malta, a 16 de julho (3.ª feira), em Leiria, às 18 horas.

No apuramento do Grupo B3 da Liga das Nações para o Euro 2025, Portugal é líder, com 12 pontos. A Bósnia e Herzegovina está no 2.º lugar com seis pontos, a Irlanda do Norte no 3.º posto com quatro e Malta está no 4.º e último lugar, com um ponto.

O Europeu realiza-se na Suíça, de 2 a 27 de julho de 2025.