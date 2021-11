Expulso no jogo com a Irlanda, Pepe é baixa confirmada para o jogo decisivo com a Sérvia rumo ao Mundial 2022.

Na antevisão ao encontro deste domingo no Estádio da Luz, Fernando Santos congratulou-se com a decisão do central do FC Porto, que decidiu continuar com o grupo.

«É muito importante que ele e todos os outros estejam sempre presentes. Quando eu pergunto o que é que eles querem fazer, todos respondem que querem ficar. Sentem-se dentro deste grupo e isso é muito importante, dá força ao grupo. A primeira coisa que o Pepe me disse foi que ia ficar até ao fim. Como aconteceu noutras ocasiões em que ele não pôde participar e estava lá com a equipa», disse o selecionador nacional em declarações aos jornalistas.

Para este domingo, Fernando Santos deverá reeditar a dupla Rúben Dias-José Fonte, ainda que Danilo possa também ser opção para o eixo defensivo. O selecionador não revelou as escolhas, mas deixou uma garantia: «Obviamente que gostava que todos os jogadores estivessem disponíveis, mas tenho absoluta confiança nos jogadores que tenho disponíveis para jogar nessa e noutras posições: com a convicção de que vão responder muito bem e que vamos alcançar o nosso objetivo, que é o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.»