Declarações de Roberto Martínez em conferência de imprensa após a vitória de Portugal diante da Dinamarca, neste domingo, por 5-2:

[Portugueses devem-lhe um voto de confiança?]

«Acho que tivemos uma festa de futebol e o importante é isso. A Seleção não é para a crítica do selecionador ou para o debate. É para estarmos orgulhosos, desfrutar dos jogadores que nós temos, vimos hoje uma mistura de gerações, o Bernardo Silva com 100 jogos, o Geovany Quenda no banco, e é isso, um balneário muito, muito especial. Eu gostaria de dizer a todos os adeptos, ao povo português, que devem estar muito orgulhosos desse equipa. A primeira partida não correu bem, aceitamos isso, mas hoje utilizamos a vantagem de jogar frente aos nossos adeptos para criar um ambiente especial, ajudaram muito. Fizemos um jogo que, como selecionador, estou muito satisfeito. O número de jogadores que entraram no relvoado mostra o trabalho feito durante dois anos, não é só nos últimos dois dias, e marcar cinco golos é sempre importante. Eu acho que o desempenho hoje foi muito, muito bom, e limpámos totalmente o desempenho que fizemos em Copenhaga.»

[Quenda podia ter jogado?]

Primeiro dizer que o futebol moderno mudou muito. Há dez anos falávamos muito sobre o onze inicial. As equipas, hoje em dia, não são um onze inicial. E depois, há jogadores que continuam a mostrar competitividade no balneário. É importante que nós possamos ajudar esses jogadores. O Quenda está a trabalhar muito bem, está a crescer muito, tem um potencial incrível. Mas o que eu gosto é, seja quem for, quando entra, dar tudo aquilo que nós esperamos dos jogadores na seleção. Os valores, a luta e não é a primeira vez que os nossos jogadores que entram fazem a diferença. Ver o Quenda desfrutar da festa, aprender dos jogadores que têm 100 internacionalizações na seleção, isso é ouro. Muito satisfeito dos jogadores que começaram, os que ficaram, os que jogaram na Dinamarca e os que sempre estão a mostrar as suas valências para o futuro.»