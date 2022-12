(em atualização)

No dia em que foi anunciada a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional, têm sido vários os jogadores que recorreram às redes sociais para deixar mensagens de agradecimento ao técnico que orientou a equipa das quinas durante oito anos.

Pepe, o mais velho dos jogadores lusos presentes no Mundial 2022, e que fez parte das opções de Santos desde o primeiro dia, foi o primeiro a reagir, prestando-lhe tributo.

A ele seguiram-se Bernardo Silva, Bruno Fernandes, que começaram a ser chamado à Seleção Nacional já durante o período de Fernando Santos. Também William Carvalho e Eder, o herói do Euro 2016, agradeceram a confiança e o contributo para as páginas mais importantes da história do futebol português.