Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na conferência de imprensa após a vitória de Portugal sobre Israel por 4-0 no último teste antes do Euro 2020:

[Interesse de clubes em vários jogadores da Seleção pode ser prejudicial para o coletivo durante o Europeu?]

«Tenho 26 jogadores e serão só quatro ou cinco que estão nessa situação. Eles estão todos no mesmo nível e se eu sentir que um jogador não está mentalmente forte para participar nos jogos, tenho muita pena mas vai ficar de fora.

Eu estou a dizer isto, mas não acredito que algum destes jogadores esteja a pensar nisso…

Isto não se compara com o que aconteceu em 2018: estes jogadores têm clubes. Em 2018, alguns jogadores chegaram com pouca cabeça porque não tinham clube. De repente ficaram sem clube. Os jogadores estão mais do que preparados mentalmente para o Europeu e estão com uma vontade enorme.»