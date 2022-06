Habituado a marcar com regularidade e a fazer muitas assistências nos clubes, Bruno Fernandes apresenta números mais modestos pela Seleção Nacional, onde em 43 jogos leva oito golos apontados.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com a Suíça, para a Liga das Nações, o médio do Manchester United foi confrontado com a alegada intermitência ao serviço da equipa das quinas e começou por discordar dessa observação. «Mas quem é vê altos e baixos? Vocês [jornalistas]? Eu tenho sido convocado sempre, tenho feito praticamente todos os jogos. Acho que o mister tem de gostar daquilo que eu tenho vindo a fazer, caso contrário não continuaria a ser aposta. Eu sei que no Sporting tive um padrão de números muito alto e no Manchester United também. Por isso, toda a gente espera que o Bruno chegue à seleção e que faça golos em todos os jogos», começou por dizer.

A seguir, Bruno entrou mais a fundo no tema, referindo que o contexto de Seleção é diferente. «Estou aqui para fazer o que me pede o jogo e o momento do jogo. Há jogos em que tenho de atacar mais, em que tenho de defender mais, em que tenho de ser mais posicional e de ser mais livre. E isso depende sempre dos companheiros de equipa que tenho ao meu redor e da estratégia para o próprio jogo. Não podemos pensar que chegamos aqui e que o mister Fernando Santos é obrigado a fazer com que toda a gente se sinta à vontade dentro de campo, porque se formos ver assim todos nós jogamos com táticas diferentes nas nossas equipas e aqui temos de encontrar um equilíbrio fundamental para que isto funcione. Não pode ser cada um pensar que pode jogar com mais lhe convém.»

O médio internacional luso fez ainda um balanço positivo do trabalho que tem levado a cabo desde que foi chamado pela primeira vez Seleção Nacional. «Acho que tenho feito um bom trabalho na Seleção. Desde que entrei em 2017, nunca mais saí e fui sempre convocado pelo mister Fernando Santos. Por isso, acho que o meu trabalho tem sido reconhecido pela pessoa que tem de reconhecer e os meus companheiros também reconhecem isso, que é o mais importante para mim. Continuarei a fazer o melhor que posso para representar a Seleção ao nível mais alto que eu conseguir», rematou.