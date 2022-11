Ao entrarem de início no particular com a Nigéria, António Silva e Gonçalo Ramos, jogadores do Benfica, tornaram-se no 58.º e 59.º futebolistas lançados por Fernando Santos na Seleção Nacional.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, no único encontro de preparação para o Campeonato do Mundo, o defesa de 19 anos foi escolha para o onze luso, fazendo dupla de centrais com Rúben Dias, também formado nas águias.

Na lista dos estreantes de Fernando Santos, o central encarnado sucedeu a Vitinha, médio do Paris Saint-Germain, que se estreou, ainda como jogador do FC Porto, a 29 de março, dia em que Portugal bateu em casa a Macedónia do Norte por 2-0 e garantiu um lugar na competição que se realiza no Qatar.

Já na segunda parte, Gonçalo Ramos seguiu o exemplo do companheiro de equipa assinalou a estreia pela seleção principal de Portugal com um golo.

No comando técnico da seleção desde 2014, Fernando Santos começou a ‘coleção’ logo no primeiro encontro, a 11 de outubro desse ano, num particular com a França, em que fez alinhar Cédric e João Mário. No mesmo ano, também lançou Raphaël Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte e Tiago Gomes.

Lista dos 59 estreantes na Era Fernando Santos:

2022

Gonçalo Ramos, António Silva e Vitinha

2021

Diogo Costa, Matheus Nunes, Rafael Leão, Otávio, Diogo Dalot, Rui Silva, Pedro Gonçalves, Nuno Mendes e Palhinha

2020

Domingos Duarte, Pedro Neto, Paulinho, Daniel Podence, Rúben Semedo e Trincão,

2019

Diogo Jota, João Félix e Dyego Sousa

2018

Hélder Costa, Pedro Mendes, Cláudio Ramos, Sérgio Oliveira, Gedson Fernandes Rúben Dias e Mário Rui

2017

Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Ronny Lopes, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues e Marafona

2016

Gelson Martins, André Silva, João Cancelo e Renato Sanches

2015

Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira, Nélson Semedo, Daniel Carriço, Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra e Danilo

2014

José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva, Raphael Guerreiro, Cédric e João Mário