O russo Sergei Ivanov vai apitar o jogo entre Luxemburgo e Portugal, da próxima terça-feira, a contar para a terceira jornada do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022, anunciou a UEFA.



Ivanov, de 36 anos, vai ter como auxiliares Roman Usachev e Dmitry Safyan, enquanto Vitali Meshkov desempenhará a função de quarto árbitro na partida com início às 19h45, no estádio Josy Barthel, no Luxemburgo.



Refira-se que não há VAR nos jogos da zona europeia de qualificação para o Campeonato do Mundo que se realiza no Qatar.



Este será, de resto, o primeiro jogo que Ivanov vai apitar a seleção AA de Portugal depois de já ter dirigido um encontro da equipa de sub-19.

A UEFA designou também o árbitro português João Pinheiro para dirigir no mesmo dia (terça-feira) a receção de Gibraltar aos Países Baixos, em jogo do Grupo G de qualificação, tendo como assistentes Tiago Costa e Pedro Ribeiro, com Vítor Ferreira a assumir a função de quarto árbitro.