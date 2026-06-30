Antes do Portugal-Croácia dos dezasseis avos de final, um reforço do Real Madrid deixou elogios a um símbolo do clube espanhol. Bernardo Silva, que assinou a custo zero pelos merengues, falou sobre o «ídolo» Luka, médio que atua agora no Milan.

«Luka é um ídolo. Não só por ter jogado tanto tempo ao máximo nível, mas também pela forma se comportou ao longo da carreira. É uma inspiração. Muito feliz pela forma como joga tendo a idade que tem. Tive a sorte de jogar contra ele muitas vezes. Pedi-lhe uma vez a camisola num Manchester City-Real Madrid e é uma das mais acarinhadas que tenho em casa.»

Antevisão à Croácia

«É uma Selecão europeia mais parecida com a nossa. Conheço bem os croatas, tenho amigos lá, conheço muito bem o espírito croata. Têm um amor pelo país muito grande. É um perfil diferente do que jogamos até agora.»

Surpresa com a eliminação da Alemanha e Países Baixos?

«Num Mundial, já não há surpresas nenhumas. Todas as equipas analisam e preparam-se. Nos últimos dez anos o futebol ficou muito mais tático. Aquilo que vi da Alemanha e dos Países Baixos não me surpreendeu.»

O que falta à Seleção

«Controlar os jogos e com bola, principalmente, que foi algo nos faltou no último jogo. Temos jogadores que gostam de ter bola e sem ela ficam frustrados com o tempo. É fundamental sermos agressivos ofensivamente, não fomos com tão agressivos com a RD Congo e não podemos perder o equilíbrio emocional. Contra a Colômbia perdemos um bocadinho mais esse controlo.»