Bernardo Silva, porta-voz da Seleção Nacional esta terça-feira, fez uma reflexão interessante sobre as dificuldades que Portugal sente no contexto de seleção já que os atletas atuam em campeonatos muito diferentes. E pediu uma nova «filosofia».

«Isso é um tema muito relevante em quase todas as seleções. Eventualmente, há uma ou outra com um estilo muito característico. Por exemplo, na Alemanha jogam quase todos na Alemanha, Espanha igual, jogam todos da mesma forma. Nós não temos essa característica, o nosso futebol é muito diferente. Por falta de capacidade financeira dos nossos clubes, o jogador português atua em campeonatos muito diferentes. Quando não há tempo, torna-se difícil. O Bruno Fernandes joga de uma forma no clube, o Vitinha de outra. Nuno Mendes e João Cancelo igual. Esta luta não é de agora. Mas nestas competições curtas, o pequeno detalhe e a parte mental conta muito. A intuição conta muito. Adorava que Portugal criasse toda uma filosofia para que a nossa Seleção jogasse de forma mais fácil, com mais entrosamento, mas nunca o tivemos. Estas condições curtas não dependem disso. Vendo onde jogam estes jogadores, acredito que esse aspeto seja secundário.»