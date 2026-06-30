Começaram em baixo, subiram e voltaram a descer. Foi esta a evolução das expetativas dos portugueses em relação à Seleção Nacional no Mundial, segundo Bernardo Silva, em resposta aos jornalistas em conferência de imprensa, nesta terça-feira.

«Estamos muito habituados. O futebol envolve muita paixão. Aqui ainda mais do que nos clubes. Nós entendemos, eu pessoalmente já tenho bastantes anos e já estou habituado. Começámos com as pessoas a meterem-nos aqui [em baixo], depois com o Uzbequistão aqui [em cima], e agora mais aqui [de novo em baixo]. E nós, enquanto jogadores, cabe-nos estar aqui [a meio] e não entrar numa montanha-russa de emoções. Sabendo que gostávamos de estar a um melhor nível, temos de tentar melhorar e ver o que falhou. Sabemos que o Mundial é uma competição difícil para todos, não só para Portugal. Sabemos lidar com isso, o que podemos garantir é que todos estamos a dar o melhor. Estamos numa boa posição para continuar a caminhada e estamos muito confiantes.»

Ambição de vencer o Mundial

«Vimos com uma grande ambição de fazer as coisas bem. Ainda estamos bastante longe de pensar na final, porque temos de olhar jogo a jogo. Mas acredito muito nesta Seleção, sem dúvida.»