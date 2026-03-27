Em antevisão ao duelo da Seleção com o México, Bruno Fernandes abordou a questão do clima existente no país e a diferença horária, relativizando esses dois pormenores. O médio do Manchester United falou ainda sobre a honra de estar na reinauguração do Estádio Azteca.

«O jet lag existe sempre, mas ao terceiro dia estamos praticamente com o horário em dia. O clima está bom, não via o sol há muito tempo [risos]. Não nos podemos queixar das condições dadas até agora, toda a gente no hotel nos trata bem, as condições para treinar são ainda melhores. Não podíamos pedir muito mais.»

Jogar no Azteca, onde Pelé e Maradona foram campeões

«É sempre importante. Todos nós temos estádios icónicos. Não é um estádio onde tenhamos essa possibilidade de jogar muitas vezes. Todos temos noção disso. É o mesmo que em Portugal quando vamos jogar nos estádios dos três grandes. Em Itália, o San Siro vem à cabeça, em Inglaterra, Old Trafford.»

«É um privilégio jogar num estádio tão icónico como este. Poder fazer a reinauguração é muito importante. O México é uma seleção com muitas presenças em Mundiais, só quatro estão à frente, acho. (...) É algo que nos leva a pensar que é um grande teste, muito importante para nós. Jogar num estádio desta altitude é diferente.»

De referir que desde 1981 (Espanha) que uma seleção europeia não vence o México no Azteca e só por três vezes a seleção da América do Norte foi derrotada neste palco: além de Espanha, só Hungria (1967) e Itália (1969) triunfaram.