Bruno Fernandes, em declarações na zona mista no fim da vitória de Portugal sobre a Bósnia, comentando os assobios do Estádio da Luz ao jogador Otávio, que representa o FC Porto:

«Nunca é bonita, como não foi no caso de João Mário. Estamos a representar a seleção e queremos jogar em todos os estádios, se possível. Os jogadores estão a representar o nosso país, todas as pessoas que vivem cá, todas as pessoas que vivem lá fora. Temos de remar todos para o mesmo lado e espero que não se volte a repetir, porque é desagradável estarmos dentro de jogo e ouvirmos uns certos assobios. Refiro-me a este caso e ao caso de João Mário sem exceção nenhuma, não porque este caso aconteceu na Luz, mas também porque aconteceu em Alvalade, num estádio em que joguei, provavelmente por sportinguistas. Temos de estar todos juntos e remar par ao mesmo lado.»