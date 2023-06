Bruno Fernandes apresentou-se esta sexta-feira em conferência de imprensa, ao lado do selecionador Roberto Martínez, fazendo o lançamento do jogo de Portugal frente à Bósnia, agendado para sábado, pelas 19.45 horas, no Estádio da Luz.

Ora numa altura em que grande parte dos jogadores já estão de férias, Bruno Fernandes garante que o cansaço físico e mental ainda não é problema.

«Sinto-me um privilegiado por poder exercer a profissão que tenho. É o meu sonho de criança, portanto é uma profissão e ao mesmo tempo não é uma profissão, não o sinto assim. Um jogador precisa de descansar e ainda há algum tempo fizeram alguma coisa na FIFA sobre o cansaço dos jogadores, em que até falaram de mim. Eu li isso e sei que devia ter tido mais descanso. Devia ter descansado mais dias na altura do Mundial e devia ter tido mais dias de descanso agora. Mas a verdade é que quando os treindores que me perguntam se quero descansar, eu digo que não, porque quero jogar sempre. É um bocado constraditório, mas é assim. Quero jogar sempre porque sei que vai chegar uma fase em que vou jogar muito menos», referiu.

«A verdade é que apresento-me para estes dois jogos como me apresentei durante a época, com a mesma energia e a mesma vontade. Os minutos e o cansaço vão-se acumulando, naturalmente, mas a vontade de ajudar a seleção é enorme. Por isso o cansaço vai ter de esperar mais dois jogos. Agora a prioridade é ajuda a seleção a alcançar os seus os objetivos. Depois terei o meu tempo de descanso.»