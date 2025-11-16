Bruno Fernandes, marcador de três golos contra a Arménia, neste domingo, na goleada por 9-1, falou em flash interview à RTP Notícias sobre o duelo. Bruno afirma que já fez jogos melhores pela Seleção e elogia o papel de Cristiano Ronaldo na Seleção.

Melhor jogo pela Seleção

«Acho que já fiz jogos muito mais completos do que este. A diferença é que marquei menos golos e por isso sou menos falado. Quando um jogador marca, dá nas vistas, sai nos jornais, mas isso não é meu objetivo. Sei que posso trazer golo, assistência, criar jogo. O meu papel ultimamente passa por estar mais junto do ponta-de-lança, ajudar a que haja mais gente na área, menos na construção de jogo. Talvez seja por isso que tenha menos bola. Tenho de fazer o sacrifício de jogar a dez e deixar que o Vitinha, o João Neves, o Rúben Neves e o Bernardo Silva assumam mais a construção. Essas são as melhores qualidades deles. Não acho que tenha sido o meu melhor jogo. Estou muito feliz pelos três golos, mentiria se dissesse o contrário. Só faz falta quem não está e contra a Irlanda o Bruno fez falta. Se lá estivesse, seria mais um a ser criticado como é normal no futebol.»

O que mudou neste jogo

«O adversário foi diferente, hoje tivemos uma seleção que nos pressionou homem a homem, que deixou vários espaços e isso muda muito as nossas dinâmicas. A nossa reação à perda foi melhor por termos mais gente no último terço. Fomos mais rápidos a reagir. No último jogo tínhamos demasiada gente atrás da linha da bola na construção de jogo. Tínhamos o meio muito vazio. Dava tempo aos adversários. Conseguimos rapidamente não deixar que construíssem.»

Melhores sem Ronaldo?

«O Cristiano marca muitos golos. As pessoas querem falar disso, mas ele fez muito por nós, traz coisas que outros não trazem. E outros trazem coisas que ele não traz. Há que falar de todos da mesma maneira, vejo sempre o jogo num todo e temos de tirar a ideia de que a Seleção jogue pior ou melhor com este ou aquele. Todos fazem falta e todos são importantes.»