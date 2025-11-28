Depois de conquistarem o título mundial de sub-17, os jogadores portugueses foram finalmente conhecer o deserto.

Diz-se finalmente porque há uma história curiosa: os pais dos atletas foram percebendo durante a competição que as seleções que visitavam o deserto eram eliminadas logo a seguir. Por isso, e por uma questão de superstição, as famílias pediram aos jogadores para não fazerem esse passeio.

Esta sexta-feira, e já depois de conquistarem o título mundial, os jovens atletas aproveitaram a liberdade dada por Bino Maçães ao grupo para finalmente irem conhecer o deserto.

Houve um pequeno grupo que, ainda assim, preferiu ir à praia, mas a esmagadora maioria optou pelo deserto.

Durante quatro horas, os campeões mundiais exploraram uma paisagem a perder de vista e que tem uma caracteristica única: faz fronteira com o mar, pelo que as águas chegam a entrar pelas dunas adentro.

Os dois grupos, de resto, levaram responsáveis da comitiva da seleção, porque no Qatar os turistas menores têm de ser acompanhados por um adulto maior de idade.

Já era de noite em Doha quando os atletas voltaram ao hotel.