Pedro Neto, jogador da Seleção Nacional, falou esta quinta-feira em conferência de imprensa e lançou o confronto de sábado com a Colômbia, falando por exemplo da estrela Luis Díaz.

Luis Díaz é o jogador que faz a diferença na Colômbia?

«A Colômbia tem muitos bons jogadores, o Luis Díaz é um grande jogador, se calhar é o maior destaque da seleção, mas o Muñoz por exemplo já marcou dois golos, por isso há vários bons jogadores. Mas temos de nos focar em nós e no que podemos fazer. Era normal as coisas não estarem tão bem depois do primeiro jogo. No segundo jogo foi claro que entrámos bem e conseguimos manter essa intensidade ao longo do jogo. Temos uma mentalidade muito vincada, muito vencedora, as críticas fazem parte do jogo e temos de estar preparados para elas.»

O que é sabem sobre a Colômbia

«Sabemos que vamos defrontar um adversário que ficou fora do Mundial do Qatar, um adversário que está bem, que tem uma boa equipa, foi finalista na Copa América e a palavra-chave acho que é resiliência. E também acrescentava o trabalho. É isso que nós temos feito, temos sido resilientes, temos trabalhado muito e acho que para para este jogo essa também é a chave, sabendo que também é uma equipa muito batalhadora, uma equipa sul-americana que é muito forte também nesse aspeto e nós temos que os igualar ou ou superar nesse sentido. Esperamos um jogo difícil, intenso, um jogo que todos estamos ansiosos por jogar, porque vai ser um jogo muito vivo, com muita garra. Eu, particularmente, gosto muito deste tipo de jogos. As pessoas esperam muito deste confronto e nós não queremos defraudá-los.»