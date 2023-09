Roberto Martínez esteve a assistir ao Estrela da Amadora-Estoril na semana passada. Apesar de não ter ido ver nenhum jogador em específico, o selecionador nacional deixou elogios a João Marques e Rodrigo Gomes, dois jogadores do Estoril que foram chamados por... Rui Jorge para os sub-21.



«Adoro o futebol português. Acho que Portugal tem o melhor processo de formação da Europa. Não tenho dúvidas que é excepcional o nível dos jogadores para um país de dez milhões de habitantes. Gosto muito da competitividade da Liga, das histórias do futebol português. Estou à procura de mais histórias. Gostaria de ir a todos os estádios da Liga. Acho que o futebol português é um exemplo do que deve ser o futebol de formação, pois cria jogadores de grande nível», referiu, em conferência de imprensa, após anunciar os convocados para os encontros contra Eslováquia e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro 2024.



Apesar da boa intenção, o espanhol equivocou-se no nome de um dos atletas.



«Fui ao Estrela porque gosto de histórias do futebol português. Foi um jogo competitivo com uma vitória no último minuto. Gosto muito de jovens. O João Marques e o Gonçalo Gomes [ndr: Rodrigo] são jogadores com futuro importante. O João Marques tem uma forma de entender o jogo.... Têm qualidades que gostei», atirou.