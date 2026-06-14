A habitual conferência de imprensa diária de um jogador da Seleção Nacional no complexo The Garden North County District foi cancelada.

A mudança de planos, justificou a Federação Portuguesa de Futebol, deveu-se à tempestade que neste momento está a afetar Palm Beach e à necessidade de ser seguido o protocolo aplicado nos Estados Unidos para este tipo de situações meteorológicas.

A conferência de imprensa estava prevista para as 23h00 de Portugal continental (18h00 na Flórida), mas uma hora antes os jornalistas receberam ordens para abandonar a sala de imprensa (situada numa tenda) e procurar abrigo nos carros que usam para se deslocarem.

O treino diário da Seleção, inicialmente previsto para as 23h45 (18h45 locais), está em risco, sendo certo que, se acontecer, será mais tarde e sem a habitual presença dos jornalistas nos primeiros 15 minutos.

O protocolo recomendado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos recomenda que todas as atividades ao ar livre sejam interrompidas por 30 minutos caso haja relâmpagos a uma distância inferior a 10 milhas (16,09 quilómetros). A fórmula básica para calcular a distância para o local da queda de um raio é contar os segundos entre o relâmpago e a trovoada: 3 segundos é um quilómetro, 5 segundos equivale a uma milha.

Durante a última hora registaram-se várias quedas de relâmpagos na zona.