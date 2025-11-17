A notícia já tinha sido avançada em outubro, mas como acança a imprensa mexicana por esta altura, agora está confirmado: a Seleção Nacional é a convidada de luxo para a reinauguração do mítico Estádio Azteca.

«Sabemos que Portugal está a ultimar o apuramento para o Muncial. Os pormenores técnicos ainda estão pendentes, mas está tudo quase finalizado para que esteja na reabertura do Estádio Azteca», referiu na altura o comissário da Federação Mexicana de Futebol, Mikel Arraiola.

Ora a imprensa mexicana garante que os pormenores técnicos que faltava acertar passavam pelo apuramento de Portugal para o Mundial 2026, condição indispensável para ser o convidado de luxo para a inauguração.

Recorde-se que o Estádio Azteca - que agora, por motivos comerciais, se chama Estádio Banorte - é o recinto onde Maradona fez o famoso golo com a mão à Inglaterra, sendo ainda considerado o palco dos dois melhores golos da história do futebol. Em primeiro lugar, o slalom individual de Maradona, também frente à Inglaterra.

E depois o fantástico golo coletivo do Brasil, em 1970, na final frente à Itália, finalizado num remate cruzado de Carlos Alberto.

Depois de Pelé e de Maradona, será a vez do Estádio Azteca testemunhar agora o talento de Cristiano Ronaldo, que não deve querer perder a reinaugaração de um dos santuários do futebol, o recinto de todos no mundo que já recebeu mais jogos de Campeonatos do Mundo (19 partidas), incluindo duas finais nos Mundiais 1970 e 1986.

Uns dias antes de jogar na Cidade do México, a Seleção Nacional tem outro jogo particular, de preparação para o Campeonato do mundo, este realizado nos Estados Unidos.