Cristiano Ronaldo Júnior foi titular no empate da Seleção sub-15 com a Grécia (1-1), na segunda jornada do Torneio Vlatko Markovic, que decorre na Croácia. O jovem avançado, de 14 anos, esteve em ação até ao minuto 60.

Na tarde desta terça-feira – depois da goleada sobre o Japão (4-1) – a vantagem dos gregos surgiu no arranque da segunda parte, em contracorrente. Até final, os portugueses reforçaram a pressão e alcançaram o empate para lá do minuto 90, pelo extremo Gonçalo Santos (FC Porto).

Na primeira ronda, a Grécia foi derrotada pela Inglaterra (2-1), adversária de Portugal na sexta-feira. O último compromisso da Seleção sub-15 está agendado para domingo.