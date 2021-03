Danilo Pereira foi o porta-voz da seleção nacional no primeiro dia de preparação para o arranque da fase de qualificação para o Mundial 2022 contra o Azerbaijão. O médio do PSG considerou que não há «adversários fáceis» e salientou que o objetivo de Portugal é ganhar os três jogos que se seguem.



«É um jogo importantíssimo, é a qualificação para o Mundial. O jogo contra o Azerbaijão e nunca será um jogo fácil. Não há jogos fáceis neste momento. É importante entrar a ganhar na qualificação. O nosso objetivo é fazer três vitórias», começou por dizer, aos meios de comunicação da FPF.



Apesar do oponente da próxima quarta-feira não ser um dos mais fortes do grupo em teoria, o internacional português sublinhou que este merecerá todo o cuidado da «equipa das quinas» no que respeita à preparação para o encontro.



«Neste momento é como digo: não há equipas fracas. Há equipas que se organizam bem, que partem bem em contra-golpe e que têm organizações ofensivas e defensivas estáveis. Começámos agora o estágio e vamos analisar bem o Azerbaijão para tirar as ilações corretas», destacou.



O primeiro jogo da qualificação de Portugal para o Mundial do próximo ano vai jogar-se em Turim devido às restrições impostas pela Covid-19. Ora, Danilo desvalorizou o facto de o jogo não se disputar em Portugal. São sinais do mundo atual, no fundo.



«Temos de nos habituar a este novo mundo. Jogamos em Turim e acho que não haverá problema não havendo público. A mentalidade será a mesma e não vamos fugir da responsabilidade que temos. Vamos enrar com toda a força», concluiu.



O Portugal-Azerbaijão está agendado para as 19h45 da próxima quarta-feira.