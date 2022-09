Danilo Pereira, jogador da seleção de Portugal, projetou nesta segunda-feira o duelo com a Espanha para a última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23.

Durante a conferência de imprensa realizada em Braga, o médio do Paris Saint-Germain foi questionado sobre o momento da substituição na reta final do jogo com a República Checa. Recorde-se que Fernando Santos admitiu colocou em campo João Mário porque este já estava preparado para entrar, mas pediu desculpa a Tiago Djaló, o substituto natural de Danilo para o centro da defesa.

«Tinha levado uma pancada no joelho direito e sentia alguma dificuldade em dobrar a perna. Como estávamos a vencer e o jogo estava perto do fim, decidi não arriscar muito e pedi a substituição ao mister, num contexto difícil, porque ele já estava a fazer uma substituição», começou por dizer.

Danilo, entre risos, assumiu responsabilidade pela confusão que originou: «Isso deu uma confusão um bocado chata, mas acontece. Foi culpa minha. Mas estou bem fisicamente e preparado para o jogo com a Espanha.»

O jogador do PSG, que agora tem alinhado a defesa-central, assume que «já aparecem nomes de bastante qualidade» para a posição, avaliando ainda Djaló. «É um miúdo que está a crescer bem no Lille, tem muita capacidade e tem feito muitos jogos durante estes anos. Tendo a sua oportunidade, vai provar a toda a gente que merece estar aqui e merece estar ao alto nível.»

Apesar de o empate apurar Portugal para a «final four» da Liga das Nações, Danilo diz que esse pensamento não entra na preparação para o jogo.

«Ter dois resultados possíveis não nos vai impedir de lutar pela vitória. Vamos focar-nos no nosso jogo, isso é o mais importante», remata o jogador português.

Esta terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45. Poderá seguir o duelo decisivo AO MINUTO no Maisfutebol.