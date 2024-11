Renato Veiga, atualmente no Chelsea, foi formado no Sporting mas nunca chegou a representar a equipa principal do clube, com Ruben Amorim enquanto treinador.

Acabou por sair em 2023, primeiro com um empréstimo de seis meses ao Augsburgo, da Alemanha, e depois em definitivo, nesse verão, rumo aos suíços do Basileia, por cerca de 4 milhões e meio de euros.

Por lá destacou-se, em 26 jogos, e acabou por merecer uma transferência para o Chelsea no passado verão, por uma verba a rondar os 14 milhões de euros.

Com a recente saída de Ruben Amorim em direção à Premier League para representar o Manchester United, Veiga foi questionado, nesta quinta-feira, se mantinha algum «azedume» com o treinador por não ter sido aposta. Negou.

«Não, nada disso. Pelo contrário. Desejo-lhe toda a sorte do mundo nesta sua nova etapa... exceto contra o Chelsea», sorriu o atleta de 21 anos, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Polónia, realizada no Estádio do Dragão.

O filho de Nélson Veiga, antigo internacional cabo-verdiano, participou em 12 jogos no Chelsea esta temporada. Estreou-se pela Seleção Nacional em outubro.