O médio Diego Rodrigues anteviu a visita da Seleção sub-21 a Gibraltar, na qualificação para o Euro 2027 – encontro marcado para as 19 horas de terça-feira. Em conferência de imprensa em Lagos, neste domingo, o jovem vinculado ao Sp. Braga mostrou-se preocupado quanto ao sintético do Estádio Europa Point. A turma de Luís Freire leva três vitórias em três jornadas, liderando o Grupo B, em igualdade com a Chéquia.

«Vai ser um jogo complicado, vamos jogar em relvado sintético e a malta já não está habituada a este tipo de terreno. Ainda assim, acredito que se continuarmos com a nossa ideia de jogo vamos sair de lá com sucesso.»

«Gibraltar vai certamente apresentar uma postura mais defensiva, a explorar o contra-ataque. Devemos ser pacientes para desmontar o bloco deles e fazer golos. Estamos a criar uma boa relação de grupo, o ambiente está cada vez melhor e a malta está a entrosar-se muito bem. Se continuarmos assim, o futuro será risonho.»

«Ajuda jogar na Liga e na Liga Europa, deixa-me mais preparado para ajudar nos jogos de sub-21. Tenho-me sentido bem, espero continuar a jogar e quero mostrar ao mister Luís Freire que pode contar comigo. Quero destacar-me nos sub-21 e ter o máximo de minutos.»