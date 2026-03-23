Após ser analisado pelo departamento médico da FPF, Diogo Costa foi dispensado da Seleção, o que siginifica que Ricardo Velho passa a integrar a convocatória de Portugal para os jogos com México e Estados Unidos.

Recorde-se que a dispensa do guarda-redes portista estava a ser equacionada devido a uma lesão nos adutores, confirmando-se agora esse facto. É a terceira baixa da convocatória original, depois de Rodrigo Mora e de Rafael Leão.

Pedro Gonçalves, que saiu com queixas no Alverca-Sporting, neste domingo, não participou no primeiro treino de preparação para os encontros de preparação, tendo realizado trabalho de ginásio

Paulinho, refira-se, só se junta à equipa das quinas no México.

De resto, incluindo Ricardo Velho, todos os jogadores estiveram às ordens de Roberto Martínez.