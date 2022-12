Diogo Costa recorreu às redes sociais para fazer um balanço da participação no Mundial 2022, uma competição que fica marcada na história do próprio guarda-redes. Por um lado porque pela primeira vez foi titular na baliza da Seleção Nacional, por outro lado porque cometeu dois erros graves, um dos quais ficou ligado à eliminação de Portugal.

«Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o mundial, não conseguimos... mas com a certeza que demos tudo em campo», começou por escrever, não passando ao lado das falhas que teve durante a competição, ele que também foi fundamental no jogo com o Uruguai:

«Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses.»