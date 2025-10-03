Portugal vai receber a Irlanda (11 de outubro) e a Hungria (14 de outubro) no Estádio José Alvalade.

Questionado sobre o motivo para que os dois jogos sejam na casa do Sporting, Roberto Martínez não esclareceu e chutou a responsabilidade da decisão para a Federação Portuguesa de Futebol, sublinhando no entanto que gosta muito de jogar no recinto dos leões.

«O importante é jogar em Portugal. Como selecionador, é importante jogar em casa e utilizar a força dos nossos adeptos, porque já foi muito, muito importante. Temos memória do apuramento na Liga das Nações em Alvalade. Adoro jogar em Alvalade. Foi lá que fiz o meu primeiro jogo. Foi uma decisão da direção da Federação. O Estádio de Alvalade é sempre uma casa muito importante para a Seleção», reiterou.

Recorde-se que em maio passado, após a final da Taça de Portugal com o Sporting, o Benfica emitiu um comunicado duro no qual exigiu que a Federação Portuguesa de Futebol zelasse pela verdade desportiva e se declarou indisponível para receber jogos da Seleção Nacional. «Informar a FPF que, enquanto a verdade desportiva não prevalecer nas competições nacionais, o Sport Lisboa e Benfica estará indisponível para acolher jogos da Seleção Nacional no seu Estádio», podia ler-se num dos pontos desse comunicado.

A 26 de junho, a FPF deu conta de que os jogos com Irlanda e Hungria seriam em Alvalade.