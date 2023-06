Otávio foi alvo de vaias aquando da entrada em campo no jogo da seleção nacional frente à Bósnia, disputado na Luz, no último sábado. Depois da Federação Portuguesa de Futebol ter repudiado os assobios ao jogador do FC Porto, foi a vez do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol fazer o mesmo.



Joaquim Evangelista considerou que o que se passou na Luz é «reflexo de fraca cultura desportiva» e que foi «uma falta de respeito para com o jogador».



Lembre-se que o selecionador, Roberto Martínez, assim como Palhinha e Bruno Fernandes saíram em defesa de Otávio.



A mensagem do Sindidato dos Jogadores Profissionais de Futebol na íntegra:



«Os assobios a Otávio no jogo de ontem ensombraram um momento que devia ser de comunhão e alegria coletiva pela vitória do nosso país. Ficou demonstrado, infelizmente, que estes atos são cada vez menos isolados, um reflexo da fraca cultura desportiva e uma falta de respeito para com o jogador e todos os que vestem de Quinas ao peito. Força Otávio e obrigado pelo teu contributo e dedicação!»