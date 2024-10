A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) justificou, ao início da tarde desta terça-feira, a ausência de Tomás Aráujo dos eleitos de Roberto Martínez para o jogo de Portugal contra a Escócia.



Segundo o organismo, o defesa do Benfica «apresentou queixas por causa de um traumatismo da grelha costal» e foi preterido pelo selecionador nacional «por precaução». Em estreia nos convocados, o central já tinha sido «riscado» por Martínez do jogo contra a Polónia, também a contar para a Liga das Nações.



Além de Tomás Araújo, Pedro Neto e Samu também estão fora das opções do técnico da «equipa das Quinas».



O Escócia-Portugal está agendado para as 19h45 desta terça-feira e poderá seguir o duelo AO MINUTO, aqui.