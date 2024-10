Já são conhecidas as escolhas de Roberto Martínez para a deslocação a Hampden Park, em Glasgow, no jogo entre Escócia e Portugal. A partida conta para a quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações e começa às 19h45.

Depois da vitória sobre a Polónia, por 3-1, o selecionador nacional promoveu seis alterações no onze inicial neste jogo, com as introduções de António Silva, João Cancelo, João Palhinha, Vitinha, Francisco Conceição e Diogo Jota.

Onze inicial de Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, António Silva, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha; Chico Conceição, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

No banco de suplentes português vão sentar-se: Rui Silva, Ricardo Velho, Renato Veiga, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Otávio, João Neves, Rúben Neves, Rafael Leão, Bernardo Silva, Francisco Trincão e João Félix.

Onze inicial da Escócia: Gordon, Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean, Christie, McTominay, Doak; Adams.

Já a Escócia terá no banco de suplentes: McCracken, Morgan, Nisbet, Porteous, McCrorie, MacKenzie, Lindsay, Irving, Ryan Gauld, Dykes, Devlin e Barron.