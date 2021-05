O selecionador nacional vai revelar a 20 de maio (quinta-feira) os nomes dos jogadores convocados para o Euro 2020.

Fernando Santos falará em conferência de imprensa a partir das 20h15, altura em dará a conhecer a lista que terá 26 atletas face à autorização extraordinária da UEFA devido ao quadro pandémico.

Recorde-se que o Europeu realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho e Portugal estará no Grupo F juntamente com as seleções da Hungria, da Alemanha e da França.

No dia seguinte será a vez de Rui Jorge anunciar a convocatória para a fase a eliminar do Euro sub-21, na qual Portugal defronta a Itália a 31 de maio.

E aí? Se fosse Fernando Santos, quem levava ao Europeu?