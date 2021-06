Portugal estreou-se a vencer no Euro 2020, ao bater a Hungria, em Budapeste, por 2-0, com os três golos a surgirem apenas nos dez minutos finais. Com este triunfo, Portugal lidera para já o Grupo F, com uma vitória.

Raphael Guerreiro abriu o marcador aos 84 minutos, após assistência de Rafa, e Cristiano Ronaldo fez o segundo aos 87 minutos, de penálti, a castigar uma falta sobre Rafa também. Já no período de descontos, outra vez Ronaldo combinou com Rafa e rematou para o terceiro golo.