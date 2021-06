João Félix está recuperado da mialgia de esforço que o impediu de estar disponível para o jogo contra a Alemanha. O jovem jogador do Atlético de Madrid treinou sem limitações, segundo foi possível ver nos 15 minutos do treino da seleção abertos à comunicação social.



Por sua vez, Nuno Mendes trabalhou à margem do grupo com o preparador físico e continua em dúvida para o jogo contra a França.



Os guarda-redes, Rui Patrício, Rui Silva e Anthony Lopes fizeram treino específico enquanto os jogadores de campo disponíveis dividiram-se em grupos de 11, uns com colete e outros sem, e realizaram exercícios de passe sem oposição cada um no seu meio-campo.