Portugal vai defrontar Inglaterra, Croácia e Suíça na fase de grupos do Euro de sub-21 do próximo ano, ditou o sorteio realizado esta tarde, em Nyon.



A fase de grupos do Europeu e as eliminatórias finais jogam-se em alturas distintas. Os grupos são disputados de 24 a 31 de março de 2021, sendo que se apuram para a fase a eliminar os primeiros e segundos classificados de cada um. Os quartos de final, meias-finais e final são entre 31 de maio e 6 de junho de 2021.



Recorde-se que a prova decorre em oito cidades na Hungria e Eslovénia.





A constituição dos grupos:

Grupo A: Alemanha, Hungria, Holanda e Roménia;



Grupo B: Espanha, Itália, Rep. Checa e Eslovénia;



Grupo C: França, Rússia, Islândia e Dinamarca;



Grupo D: Inglaterra, Croácia, Suíça e Portugal.